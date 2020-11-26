Pakistan'da şoke eden görüntü! Koronavirüsü hiçe sayan binlerce kişi maskesiz mitinge katıldı

Pakistan'da muhalif Pakistan Demokratik Hareketi (PDM), Sindh eyaletine bağlı Larkana kentinde yeni tip korona virüs (Covid-19) kurallarını hiçe sayarak hükümet karşıtı miting düzenledi.

Pakistan'da şaşkına çeviren görüntü! Korona virüsü yok sayan binlerce kişi maskesiz mitinge katıldı

BİNLERCE KİŞİ MASKESİZ MİTİNGE KATILDI

Covid-19 salgını nedeniyle toplanmaların yasak olmasına rağmen binlerce PDM destekçisi mitinge katıldı. Katılımcıların maskesiz olduğu ve fiziki mesafe kurallarını da hiçe saydığı görüldü.

MİTİNGLER YASAKLANMIŞTI

Öte yandan Pakistan hükümeti daha önce alınan önlemler çerçevesinde korona virüs salgını nedeniyle mitinglerin yasaklandığını duyurmuştu.

ÜLKEDE KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI ARTIŞ GÖSTERDİ

Ülkede son 24 saatte 3 bin 306 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 386 bin 198'e yükseldi. Virüs nedeniyle son 24 saatte 40 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı ise 7 bin 843'e ulaştı.