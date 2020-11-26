Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden 'Boeing 737 MAX' açıklaması geldi

SHGM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) B737 MAX uçaklarının tasarım ve bakım prosedürlerine ilişkin değişiklikleri, uçuşa elverişlilik direktiflerini ve uçuş eğitim gerekliliklerini içeren yeni bir doküman yayımladığı belirtildi.

UÇUŞLARI DURDURULMUŞTU

Açıklamada, 29 Ekim 2018'de Endonezya'ya ait Lion Air ve 10 Mart 2019 tarihinde Etiyopya'ya ait Ethiopian Airlines uçağının kazası sonucunda birçok ülkenin 'Boeing 737 MAX' uçuşlarını durdurduğu ve bu uçaklara hava sahasını kapattığı, FAA'in tasarımcı ve üretici firma Boeing ile konuyu araştırmak üzere çalışmalar başlattığı hatırlatıldı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sürecin yakından takip edilerek, havayolu şirketleri ile eşgüdüm içinde gerekli çalışmalar yapıldığının altı çizilen açıklamada, FAA tarafından 3 Ağustos 2020'de yayımlanan gözden geçirme ön değerlendirme raporunda verilen bilgiler ve 11 Eylül 2020 tarihinde tamamlanan 'B737 MAX' uçaklarının uçuş testleri sonrasında gelinen son durumu ele almak üzere 9 Ekim'de sektör temsilcileri ile bir araya geldiğidi kaydedildi.Açıklamada ayrıca bu toplantıda ele alınan konular, görüş ve öneriler ise Boeing ve FAA tarafından 26 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen toplantıda katılımcılarla paylaşıldığı aktarılarak 27 Ekim'de FAA Uçuş Standartları birimi tarafından düzenlenen bilgilendirme sunumuna da Türkiye adına katılım sağlandığı ifade edildi

"SÜREÇ DEVAM EDİYOR. İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Açıklamada FAA tarafından 18 Kasım 2020'de tasarım ve bakım prosedürlerine gelen değişiklikleri tanımlayan uçuşa elverişlilik direktifi, sürekli uçuşa elverişlilik bildirimi ve uçuş eğitim gereksinimlerine dair yeni bir doküman yayımlandığı belirtilerek "FAA tarafından paylaşılan bilgide, söz konusu faaliyetlerin B737 MAX uçaklarının gökyüzüne hemen dönmesi anlamına gelmediğini, pilot eğitim programının onaylanması ve uçuşa elverişlilik sertifikalarının yenilenmesi gerektiği belirtilerek sürecin halen devam ettiği vurgulandı. Genel Müdürlüğümüz ilgili havacılık otoriteleri ile yakın iş birliği kapsamında çalışmakta olup söz konusu uçakların servise geri verilmesi ve Türk Hava Sahasının bu uçaklara açılması için inceleme ve değerlendirme sürecini titizlikle yürütmektedir" denildi