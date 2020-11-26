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Facebook’u yasaklıyor

Giriş Tarihi: 26.11.2020 ABONE OL
Solomon Adaları Facebook’u yasaklıyor
Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare, ülkenin ulusal birliğini korumak için Facebook'u yasaklayacaklarını açıkladı. Sogavere "Ulusal birliği ve halkımızın mutlu birlikteliğini pekiştirmemiz gerekiyor. Ama Facebook, ülkemizi birleştirme çabalarımızı baltalıyor" dedi. Karar yürürlüğe girerse Solomon Adaları, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin ardından, dünyanın en büyük sosyal medya platformunu yasaklayan dördüncü ülke olacak. Birkaç hafta önce Facebook'a ekonomik toparlanma için oluşturulan koronavirüs fonunun nasıl kullanıldığına dair bazı belgeler sızdırılmıştı.
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Solomon Adaları Facebook’u yasaklıyor
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