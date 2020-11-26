Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Angela Merkel koronavirüs önlemlerini hararetle savundu! Aşı ile ilgili çarpıcı sözler...

: Angela koronavirüs önlemlerini hararetle savundu! Aşı ile ilgili çarpıcı sözler...

haberi: Şansölyesi Angela Meclis'te koronavirüs tedbirlerini hararetle savundu. Merkel, önlemleri almaları sayesinde vakaların yüzde 40 azaldığını söyledi. Merkel sağlık sistemlerinin güçlü olduğunu belirtti, "Yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolmasını beklersek çok geç olur." dedi. Merkel, koronavirüs aşısının tünelin ucundaki ışığı gösterdiğini ifade etti, ancak bunun hemen her şeyi düzeltmeyeceğini düşündüğünü belirtti. Merkel, zor bir kış geçirileceğini de sözlerine ekledi.

AA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 12:21 Son Güncelleme: 26.11.2020 12:38 ABONE OL
Son dakika: Angela Merkel koronavirüs önlemlerini hararetle savundu! Aşı ile ilgili çarpıcı sözler...

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen kısıtlamaları savundu.

Federal Mecliste konuşan Merkel, kısıtlamaların kaçınılmaz bir önlem olduğunu belirterek "Dört hafta önce kısıtlama kararı alınmasaydı bugün ne durumda olacağımız tahayyül bile edilemezdi." dedi.

Merkel, yürürlükte olan kısıtlamalar sayesinde temas sayısının yaklaşık yüzde 40 azaldığını ifade ederek enfeksiyon sayısındaki yüksek artışın durdurulduğunu belirtti.

Avrupa'daki tüm kayak merkezlerinin salgın nedeniyle kapatılmasından yana olduğunu belirten Merkel, "Avrupa'da tüm kayak alanlarını kapatıp kapatamayacağımızı oylamaya çalışacağız. Maalesef Avusturya'nın açıklamalarını duyduğumuzda bunu o kadar kolay yapamayız gibi görünüyor. Ancak bu konuda tekrar çabalayacağız." ifadelerini kullandı.

Merkel, sağlık sistemlerinin güçlü olduğunu savunarak hedeflerinin Kovid-19 hastalarının yanı sıra herkesin ihtiyacı olan tedaviyi alabilmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi.

"Yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolmasını beklersek çok geç olur." ifadesini kullanan Merkel, sağlık sistemine aşırı yüklenmekten koruyan her şeyin sosyal uyuma hizmet ettiğini vurguladı.

Merkel, Kovid-19 salgınının Almanya, Avrupa Birliği ve tüm dünya için İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük sınama olduğunu söyledi.

Aşı kullanımının başlamasının salgın sorununu hemen çözmeyeceğini kaydeden Merkel, ancak tünelin sonunda bir ışık olduğunu göstermesi bakımından bunun çok önemli olduğunu belirtti.

Merkel, kış aylarının Kovid-19 nedeniyle zor geçeceğini ancak sabır ve disiplinle bu salgının üstesinden gelinebileceğini sözlerine ekledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Angela Merkel koronavirüs önlemlerini hararetle savundu! Aşı ile ilgili çarpıcı sözler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA