Son dakika haberi: Corona virüste mutasyon paniği! Uzmanlardan peş peşe korkutan uyarılar: Zombi...

Son dakika haberi: Yüzyılın kabusu haline gelen corona virüs salgını kıtalararası paniğe yol açmaya devam ediyor. Danimarka'da vizonlarda görülen ve insanlara bulaşan mutasyona uğrayan corona virüs paniğe neden olmuştu. Virüs nedeniyle vizonlar akseri üslerde itlaf edildi. Danimarka'dan sonra altı Avrupa ülkesi ve ABD'de de görülen Cluster-5 virüsüne dair yeni bilgiler ortaya çıkarken uzmanların korkutucu uyarıları peş peşe geliyor.
ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR!
Dünyaya diz çöktüren koronavirüs salgını, önlenemez şekilde yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 61 milyona yaklaştı. ABD'nin başı çektiği listede Hindistan ve Brezilya'yı salgının yeni merkez üssü Fransa takip ediyor. Fransa'da günlük pozitif sonuç veren testlerin sayısı 60 binlerden 16 bine düşmüş olsa da ülkede panik sürüyor. Diğer Avrupa ülkeleri de aldıkları önlemlere rağmen Kovid-19'un yayılmasının önüne geçemiyor.
AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜ DALGA UYARISI
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD ve Hindistan'da enfeksiyonlardaki önlemez artış sürerken, Avrupa'da da ikinci dalga etkisi sağlık sistemini tehdit eden ciddi boyutlara ulaştı. Uzmanlar Avrupa için üçüncü dalga uyarısı yapmaya başladı bile.
ŞOK ETKİSİ YAPTI
Danimarka'dan yayılan mutasyona uğramış virüs şok etkisi yaratırken, uzmanlar uyarı üzerine uyarı yaparak dünyanın ikinci bir kaosla daha mücadele etmesinin çok zor olacağının altını çiziyor.AB'ye bağlı bir sağlık ajansı, vizon popülasyonları arasında koronavirüs bulaşmasının, virüsün insanlara geçmeden önce hızla mutasyona uğramasına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.
DAHA ÖLÜMCÜL DAHA BULAŞICI
Bu tür mutasyonlar, virüsün daha bulaşıcı ve daha ölümcül hale gelmesi, üstelik de yeniden enfeksiyon riskini artırması veya ileriye dönük aşıları etkisiz hale getirme riskini de beraberinde getiriyor.
DEHŞET BÜYÜYOR
Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka'daki çiftliklerde ortaya çıkan vakaların ardından vizon çiftliklerinde bulunan yaklaşık 17 milyon hayvanın öldürülmesine karar verilmişti. Ancak dehşet bununla sınırlı kalmadı.
ÖLÜ VİZONLAR MEZARLARDAN ÇIKIYOR
Millyet'in haberine göre; Ülkeden gelen ürkütücü haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Danimarka'da koronavirüs itlafının bir parçası olarak öldürülüp gömülen ölü vizonlar mezarlarından çıkmaya başladı.
YETKİLİLER ENFEKSİYON RİSKİ YOK DİYOR ANCAK...
Vizonların cansız ve çürümekte olan cansız bedenleri, gazla dolduğu için gömüldükleri sığ çukurlardan toprağın üzerine çıkmaya başladı. Milyonlarca vizonun itlaf edildiği bölge olan batı Jutland'da polis, yetkililerin enfeksiyon riski olmadığı konusunda ısrar etmeleri üzerine hayvanları yeniden gömmek için alelacele olay yerine gitti.
İÇME SUYUNA KARIŞIR MI?
Ulusal polis sözcüsü Thomas Kristensen devlet televizyonunua yaptığı açıklamada, "Vücutlar çürürken gazlar oluşabilir" dedi ve bunun cesetlerin genişlemesine sebep olabildiğini söyledi.
Yerel medya, hayvanların göllere ve yer altı su rezervlerine çok yakın gömüldüğünü ve bu da içme suyu kaynaklarının kirlenmesi korkusuna yol açtığını bildirdi.
Danimarka Su Kurulu'ndan Susan Münster, Danimarka gazetesi Jyllands Posten'e yaptığı açıklamada, "Bunun sonuçlarını kimse tam olarak bilmiyor gibi görünüyor" dedi ve ekledi: "Endişe verici bulduğumu itiraf etmeliyim."
Politikacı Leif Brogger de aynı gazeteye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yetkililer çevremizle oynuyor ve onu çöplük olarak kullanıyor." Danimarka Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu alışılmadık olayın "çürüme sürecine bağlı geçici bir sorun" olduğunu belirtilerek, bölgenin "hayvanlar ve insanlar için olası sorunlardan kaçınmak için" bir çit kurulana kadar günde 24 saat izleneceğini aktardı.
"VİZON ZOMBİLER"
Ortaya çıkan yeni fotoğraflar ve videolar, Danimarka'da sosyal medyayı heyecanlandırdı. Danimarkalılar, sosyal medyada olayla ilgili yorum yaparken "vizon zombiler" ifadesini kullandılar, ve 'yakında bununla ilgili filmler çekecekler' diyerek şakasını yaptılar.Son dakika haberleri: Corona virüs ölüm riski en yüksek kan grubu açıklandı! Mutasyona uğrayan corona virüs... Son dakika haberi: Araştırmalar ortaya çıkardı! Corona virüs defalarca mutasyona uğradı! Salgının nedeni...