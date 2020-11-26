Son Dakika Haberler: Maradona hayatını kaybetti! Diego Armonda Maradona neden öldü, kaç yaşındaydı? Maradona kimdir?

Gelen son dakika haberine göre, futbol dünyasına damga vurmuş efsane oyuncu Diego Armando Maradona hayatını kaybettiği iddia edildi. Kimilerine göre futbol dünyasının gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olan Maradona, futbolculuk kariyerinde yaptıkları ile tüm sporseverlerin sevgisini kazanmayı başarmıştı. Diego Armando Maradona, geçtiğimiz haftalarda hastaneye yatırılmış ve beynindeki bir damarda pıhtı oluşması nedeniyle ameliyat edilmişti. Peki, Diego Maradona öldü mü, neden öldü? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Diego Maradona, geçtiğimiz haftalarda hastaneye yatırılmış ve beynindeki bir damarda pıhtı oluşması nedeniyle ameliyat edilmişti. Arjantin Milli Takımı ile dünya şampiyonu olan efsane isim beyin ameliyatı geçirdikten sonra, bu Çarşamba sabahı San Andrés mahallesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
DİEGO MARADONA KİMDİR?
Maradona 30 Ekim 1960'ta dünyaya geldi. Futbola Boca Juniors takımında başladı ve burada 1981'e kadar oynadı. 1981'de rekor bir ücretle (12 milyon Dolar) Barcelona'ya transfer oldu.
Nou Camp'taki ilk maçını 82 dünya kupası açılışında Belçika'ya karşı oynayan Maradona beklenmedik şekilde kötü bir başlangıç yaparak karşılaşmayı izleyen Barca taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. 2 sezon Barca, forması giyen Maradona hastalık ve sakatlıklar dolayısıyla bekleneni tam anlamıyla veremedi. Maradona, kendisini 1978 Dünya Kupası kadrosuna almayan Menotti'nin takımın başına gelmesiyle Barcelona'dan ayrıldı. İtalya'nın Napoli takımıyla sözleşme imzalayan Maradona için altın yıllar başlıyordu.
Napoli formasıyla 2 şampiyonluk yaşayan Maradona, 1986 Dünya Kupasının da yıldızıydı. Arjantin, Dünya Kupasının sahibi olurken, çeyrek finalde Maradona'nın İngiltere ağlarına eliyle gönderdiği gol, üstünden uzun yıllar tartışıldı. Büyük tepki alan Maradona ise topa değen elini "tanrının eli olarak" tanımlamaktan çekinmemişti. 1990 Dünya Kupasında da takımını finale taşıyan Maradona Almanya'ya penaltı golüyle teslim oluyordu. Bu belki de, Maradona'nın yükselen kariyerinin tersine döndüğü andı.
1991 yılında bir İtalya lig maçı sonrası rutin bir doping kontrolünde kokain kullandığı ortaya çıkan Maradona, Arjantin'e dönüşünde de polis tarafından uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle göz altına alınıyordu. Gözaltı günlerinin ardından evinin önünde bekleyen basın mensuplarına saldıran Maradona, artık çalımlarından çok olaylarıyla manşetlerden düşmüyordu. Bu olaydan sonra Maradona'nın "bittiğini" düşünenler yanılmıştı. 1993 yılında İspanya'da bu kez Sevilla'ya dönen Maradona, 1994 Dünya Kupası için yine iddialıydı. Ancak 94' Amerika, Maradona için beklenmedik şekilde kısa sürdü. Yasak madde kullandığı tespit edilen Maradona şampiyonadan men edildi ve 15 ay ceza aldı. 15 aylık süre zarfında Deportivo Mandiyu ve Racing Clup'da teknik direktörlük yapan Maradona, cezasının bitmesiyle 1995 yılında yuvam dediği Boca Juniors'a oyuncu olarak döndü. 2 sezon Boca'da oynayan Maradona kariyerini kemiren kokain alışkanlığından kurtulamayınca 37 yaşında aktif futboldan koptu.
Futbolu bıraktıktan sonra sağlık problemleri yaşayan Maradona, uyuşturucuya bağlı olarak kalbiden geçirdiği rahatsızlığın ardından Küba'da 22 aylık bir tedavi gördü. Tedavinin ardından bir trafik kazası geçiren Maradona dizinden ufak bir operasyon geçirdi.
Bu kadar çalkantılı bir hayata rağmen Maradona 2000'de FİFA tarafından Pele ile birlikte yüzyılın futbolcusu seçildi. 11 Aralık 2000'de yapılan bir törenle ödülünü aldı. Fakat törende kendi ödülünü aldıktan hemen sonra Pele'nin ödül almasını beklemeden salonu terketti. Nitekin bir gün sonra yaptığı açıklamada "Kendi bedenime karşı saygısız olsam da işime devamlı saygılıydım; bu yüzden de dünyanın en iyisi benim" diyerek bütün spor kamuoyunun beklediği açıklamayı yapmıştı.