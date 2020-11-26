Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan corona virüs hakkında uzmanlardan açıklama geldi! Corona virüs bulaşma hızının artma nedeni...

İngiltere'de yer alan London College ve Oxford üniversitelerinden bilim insanları, yaygın bir teoriyi çürüten yeni bir araştıma gerçekleştirdi. 99 ülkeden 46 bin 723'ten fazla Covid-19 vakasını değerlendiren bilim insanları mutasyonların nasıl ortaya çıktığını ve virüsün bulaşıcılığını değiştirip değiştirmediğini değerlendirdi.

Bilim insanları, Covid-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'nin toplam 12 bin 706 mutasyonunu tespit ettiklerini ve hiçbirinin onu daha bulaşıcı hale getirmediğini belirtti. Araştırmacılar, buna dünyada yaygın olarak görülen 614G mutasyonun da dahil olduğunu belirtti.