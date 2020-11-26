Son dakika haberi: Yeni bir corona virüs belirtisi daha ortaya çıktı! Beyindeki davranışlardan sorumlu bölge...

Bu nedenle, araştırmacılar asemptomatik yayılmanın tüm vakaların yüzde 70'ini oluşturmasının bu durumun bir göstergesini iddia etti.

HORMON SEVİYELERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Çalışmanın yazarlarından Doktor Frank Ryan, corona virüsün insan davranışlarında değişikliğe neden olmak için hormon seviyelerine müdahale edebileceğini bildirdi.