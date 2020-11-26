Son dakika haberleri: Corona virüs ölüm riski en yüksek kan grubu açıklandı! Mutasyona uğrayan corona virüs...

ABD kan grubunun ölüm riski en yüksek kan grubu olduğu açıklandıktan sonra covid-19'a yakalandıktan sonra en fazla enfeksiyon oranının da A ve B grupları olduğu belirtildi. Kan gruplarıyla ilgili Sabah.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye'de de bu konuyla ilgili çalışmaların olduğunu fakat kesinleşmiş sonuçların olmadığını ifade etti. ABD merkezli çalışmada ise en yüksek entübasyon oranının da B grubunda olduğu anlatıldı. Son dakika haberine göre yeni bir virüs türü daha ortaya çıktı.
ÖLÜM RİSKİ EN YÜKSEK KAN GRUBU AB
Covid-19'a karşı en savunmasız insanlar arasında A kan grubunun daha yaygın olarak görüldüğü belirtildi. Entübasyon (solunum cihazına ihtiyaç duyma) riskinin en yüksek olduğu kan grubu ise B, ölüm riskinin en yüksek olduğu kan grubu ise AB olarak belirlendi.
EN YÜKSEK ENFEKSİYON ORANLARI A GRUBUNDA
Nature dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında bilim insanları, Covid-19 için pozitif test edilen 14 bin 112 kişinini kan grupları ile enfeksiyon, entübasyon ve ölüm oranlarını analiz etti. Sonuçlarda en yüksek enfeksiyon oranlarının A ve B tipi kan gruplarında, en düşük enfeksiyon oranlarının ise AB ve O gruplarında görüldüğü belirtildi.
EN YÜKSEK ENTÜBASYON RİSKİ B GRUBUNDA
Bilim insanlarına göre kan grupları ile enfeksiyon, entübasyon ve ölüm riskleri arasındaki ilişki şu şekilde;
ENFEKSİYON RİSKİ (Yüksekten az doğru): A, B, O, AB
ENTÜBASYON RİSKİ (Yüksekten aza doğru): B, AB, O, A
ÖLÜM RİSKİ (Yüksekten Aza Doğru): AB, O, A, B
CORONA VİRÜS AŞISI KİMLERE YAPILACAK?
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz öncelikle aşı karşıtı bir tavır almanın bu dönemde uygun bir davranış olmadığını belirterek:
"Daha önce grip aşısında olduğu gibi belirlenmiş olan risk gruplarına öncelik verilecek şekilde uygulanacaktır. Sağlık çalışanları, kronik hastalığa sahip olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, belli bir yaşın üzerinde olup ek hastalıkları olanlar aşılamada öncelikli olacaktır. Aşı karşıtı bir tavır almak, özellikle yaygın bir hastalıkla mücadele edilen bu dönemde uygun bir davranış değildir." İfadelerini kullandı.
CORONA VİRÜS SÜRECİNDE DAHA SERT TEDBİRLER OLUR MU?
Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, her dikkatsiz davranış neticesinde kapmış olduğumuz hastalık sağlık sistemi üzerinde hem maddi hem manevi yük olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Bireysel olarak kamunun almış olduğu tedbirlere katkı sunalım. Lütfen maskemizi burnumuzun altına indirmeyelim. Kalabalıklarda ve otobüs duraklarında sigara içmeyelim. Temizlik kurallarına riayet edelim. Yeni bir kısıtlama gerekmeksizin yaşantımızı hasta sayılarını azaltmaya yönelik olarak ayarlayalım."
"Ayrıca sağlık sistemimiz üstündeki yükü unutmayalım. Bizim her dikkatsiz davranış neticesinde kapmış olduğumuz hastalık sağlık sistemi üzerinde hem maddi hem manevi yüktür. Burada el birliğiyle kurallara dikkat ederek sağlık sistemi üzerindeki yükü en aza indirgeyelim."