Son dakika haberleri: Corona virüs ölüm riski en yüksek kan grubu açıklandı! Mutasyona uğrayan corona virüs...

ABD kan grubunun ölüm riski en yüksek kan grubu olduğu açıklandıktan sonra covid-19'a yakalandıktan sonra en fazla enfeksiyon oranının da A ve B grupları olduğu belirtildi. Kan gruplarıyla ilgili Sabah.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye'de de bu konuyla ilgili çalışmaların olduğunu fakat kesinleşmiş sonuçların olmadığını ifade etti. ABD merkezli çalışmada ise en yüksek entübasyon oranının da B grubunda olduğu anlatıldı. Son dakika haberine göre yeni bir virüs türü daha ortaya çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: DİKKAT! ÖLÜM RİSKİ EN YÜKSEK KAN GRUBU BELLİ OLDU...