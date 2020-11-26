Son dakika: Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf! Peki bu fotoğrafın sırrı ne?

Bu tehlikeli oyunda Jonathon Galindo isimli ve köpek gibi giyinmiş bir insan karakteri, gençlere ve çocuklara özel mesajlar göndererek 'oyun oynamak isteyip istemediklerini' soruyor. Çocuklar ve gençler oyun oynamayı kabul ettikten sonra sırasıyla kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye başlıyor ve bir süre sonra bu görevleri yerine getirmek zorunda bırakılıyor. Aksi halde oyuncular, Jonathan Galindo'nun kişisel verilerini sızdırması ile tehdit ediliyor.