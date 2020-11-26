Son dakika: Putin'in sevgilisi Alina Alina Kabaeva'nın kazancı dudak uçuklattı!

Rusya'da ortalama maaşın yılda 5.867 sterlin olduğu ifade edilirken, Kremlin, ilk olarak 2008'de bir gazetede Putin ile Alina arasında gizli bir ilişki olduğu iddialarını yalanlamıştı.

Öte yandan, Putin'in eski jimnastikçi sevgilisinin doğum yaptığı öne sürülmüş, 2018'den bu yana kamuoyu önüne çıkmayan Alina Kabayeva'nın bu nedenle ortadan kaybolduğu belirtilmişti. Dmitry adını verdiği oğlunun ise Putin'e benzerliği gözlerden kaçmamıştı.