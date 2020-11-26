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ordusu, 5 Türk yapımı SİHA almayı planlıyor

Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Ukrayna’nın Türkiye’den 5 adet Silahlı (SİHA) satın almaya hazırlandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 26.11.2020 20:02 ABONE OL
Ukrayna ordusu, 5 Türk yapımı SİHA almayı planlıyor

Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için önümüzdeki sene 5 adet Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) satın alınmasının kararlaştırıldığını söyledi. Homçak, Türk SİHA'larının farklı taktik ve teknik özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nostril, Türk yapımı Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçlarından (SİHA) 48 adet satın almayı planladıklarını açıklamıştı.

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Ukrayna ordusu, 5 Türk yapımı SİHA almayı planlıyor
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