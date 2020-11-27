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Meclisinde sert tartışma

’ın ’ın saldırılarına karşı başlattığı operasyon başarılı bir şekilde tamamlanmış, Ermenistan anlaşması imzalayarak bölgeden çekilmek zorunda kalmıştı. Ermenistan’ın Ateşkes Anlaşması imzalaması Ermenistan Meclisinde de tartışmaların fitilini ateşledi. Ermenistan Meclisinde iki milletvekili arasında tartışma yaşandı. Sinirlerine hakim olamayan milletvekillerini güvenlik görevlileri sakinleştirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 15:00 Son Güncelleme: 27.11.2020 15:13 ABONE OL
Ermenistan Meclisinde sert tartışma

Ermenistan Meclisinde iki milletvekili arasında tartışma yaşandı. Sinirlerine hakim olamayan milletvekillerini güvenlik görevlileri sakinleştirdi.

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Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı başlattığı operasyon başarılı bir şekilde tamamlanmış, Ermenistan ateşkes anlaşması imzalayarak bölgeden çekilmek zorunda kalmıştı. Ermenistan'ın Ateşkes Anlaşması imzalaması Ermenistan Meclisinde de tartışmaların fitilini ateşledi. Tansiyonun yükseldiği mecliste iki Ermeni milletvekili arasında tartışmalar yaşandı. Milletvekili Amazasp Danielyan konuşma yaptığı sırada Mikael Melkumyan sert tepki verdi. Sinirlerine hakim olamayan milletvekilleri arasındaki tartışma büyüdü. Milletvekillerini güvenlik görevlileri sakinleştirebildi.

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Ermenistan Meclisinde sert tartışma
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