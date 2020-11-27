Gülünç, tarafgir gerçeklerden kopuk

Fransa aldığı son karar ile bir kez daha uluslararası meselelerde ne denli taraflı bir tutum sergilediğini gözler önüne serdi. Fransız Senatosu sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıyan kararı onayladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, kararın "taraflı" ve "provokasyon" olduğunu açıkladı.Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaparak kararın uluslararası hukukun en temel ilkelerinin iç politika mülahazaları uğruna hiçe sayılmasının ibretlik bir örneği olduğunu vurguladı. Kararda, Türkiye'ye atfen dile getirilen temelsiz iddiaların külliyen reddedildiği belirtilerek, "Fransa Senatosu'nun bu kararı, tarafsız olması gereken eşbaşkanların yürüttüğü AGİT Minsk Grubu çalışmalarının bugüne kadar meseleye neden çözüm getiremediğinin, nasıl taraflı olduğunun da açık bir göstergesidir" denildi.Açıklamada, "BM kararları Ermenilerin işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal ve şartsız çekilmelerini amirdir. Hal böyle iken, Fransa Senatosu'nun Azerbaycan'a işgalden kurtardığı kendi topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması ciddiye alınamayacak kadar gülünç, tarafgir ve gerçeklerden kopuk bir anlayışın tezahürüdür" ifadelerine yer verildi.Açıklama şöyle devam etti: "Fransa hükümetinin de kabul edilemez bulacağı unsurlar içerdiği görü len kararın, son dönemde Fransa'da sıkça görülen Türkiye takıntısını yansıtması düşündürücüdür." ANKARAMilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, "Fransa'nın AGİT Minsk Grubu'nun Eşbaşkanı olarak tarafsız olması gerekmektedir. Bu karar ise bunun böyle olmadığını, Fransa'nın Karabağ ile ilgili çözümün değil, sorunun parçası olduğunu göstermiştir" dedi.