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'de şaşırtan anket sonucu: haberlerine en az güvenilen televizyon kanalı

'nin medya denetleme kuruluşu Ofcom, izleyicilerle ilgili bir anket yaptı. Ankette halkın tarafsızlık konusunda kamu yayın kuruluşu 'nin özel televizyonların gerisinde kaldığına inandığını ortaya koydu.

AA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 18:45 ABONE OL
İngiltere'de şaşırtan anket sonucu: BBC haberlerine en az güvenilen televizyon kanalı

İngiltere'nin medya denetleme kuruluşu Ofcom'un, BBC'ye ilişkin raporunda izleyici görüşlerinin yer aldığı bir ankete yer verildi.

Buna göre, BBC tarafsızlık algısında Sky, ITV, Kanal 5 ve Kanal 4'ün gerisinde kaldı.

Yetişkinlerin sadece yüzde 54'ü BBC haberlerini tarafsız bulurken, bu oran Sky'da yüzde 69, Kanal 4'te yüzde 66, ITV'de yüzde 63 ve Kanal 5'te yüzde 61 olarak gerçekleşti.

BBC haberlerine güvene ilişkin algı, sosyo-ekonomik yelpazede de farklılık gösterdi.

Yüksek gelir grubundaki insanların yüzde 60'ı kurumun tarafsız olduğunu belirtirken, alt ekonomik gruptakilerin ise sadece yüzde 49'u bu yönde görüş bildirdi.

İlk defa geleneksel BBC izleyicileri arasındaki memnuniyet düzeyinin azalmaya başladığı kaydedilen raporda, kurumun genç izleyicilere ulaşmada da zorluk yaşamaya devam ettiğine dikkat çekildi.

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İngiltere'de şaşırtan anket sonucu: BBC haberlerine en az güvenilen televizyon kanalı
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