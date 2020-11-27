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İsrail yüzlerce Filistinlinin bu cuma da 'ya girişine izin vermedi

İsrail polisi, işgal altındaki 'dan gelen yüzlerce Filistinlinin "izni olmadığı" gerekçesiyle cuma namazı için 'ya girişini engelledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi sabahtan itibaren Batı Şeria'dan gelen yüzlerce Filistinliyi işgal altındaki 'ün Eski Şehir bölgesindeki kontrol noktalarında durdurarak, Harem-i Şerif'e girişe izin vermedi.

AA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 16:15 ABONE OL
İsrail yüzlerce Filistinlinin bu cuma da Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen yüzlerce Filistinlinin "izni olmadığı" gerekçesiyle cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi sabahtan itibaren Batı Şeria'dan gelen yüzlerce Filistinliyi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki kontrol noktalarında durdurarak, Harem-i Şerif'e girişe izin vermedi.

İsrail polisi Aksa'ya girmek isteyenlerden kimlik isterken, Harem-i Şerif'e girişlerine izin verilmeyen çok sayıda Filistinli, Eski Şehir'in sokaklarında ve surların çevresinde cuma namazını kıldı.

GEÇEN DÖRT CUMA DA İZİN VERİLMEMİŞTİ

Mescid-i Aksa'ya girenler ise namazlarını yoğun güvenlik önlemleri altında eda etti.

İsrail polisi, geçen dört cuma da Batı Şeria'dan gelen yüzlerce Filistinlinin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemişti.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerinin Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya gelişleri için özel izin istiyor.

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İsrail yüzlerce Filistinlinin bu cuma da Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi
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