Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İyileşenler 42 milyonu geçti

İyileşenler 42 milyonu geçti

Giriş Tarihi: 27.11.2020 ABONE OL
İyileşenler 42 milyonu geçti
Dünya geneli: Kovid- 19'dan iyileşenlerin sayısı 42 milyonu geçti. Vaka sayısı 60 milyon 721 bini aştı.
Japonya: Artış durmazsa yeni yıl öncesi OHAL gelebilir.
ABD: Mayıstan beri bir gün içinde ölenlerin sayısı ilk kez iki bini geçti.
Almanya: Kısıtlamalar 20 Aralık'a kadar uzatıldı.
Danimarka: Virüs mutasyonu korkusuyla itlaf edilerek gömülen vizonların çürümeyle toprağın altından yüzeye yükselmesi salgının yeniden yükselmesi endişesi yarattı.
Fransa: 16 bin 282 vaka.
İspanya: Noel kutlamaları 6 kişiyle sınırlandırılacak.
Rusya: 25 bin 487 yeni vaka ve 524 ölüm daha var.
Hindistan: 524 ölüm.
Çin: 21 yeni vaka.
Afrika: Vaka sayısı 2 milyon 120 bini aştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
İyileşenler 42 milyonu geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA