İyileşenler 42 milyonu geçti

Dünya geneli:
Kovid- 19'dan iyileşenlerin sayısı 42 milyonu geçti. Vaka sayısı 60 milyon 721 bini aştı.
Japonya:
Artış durmazsa yeni yıl öncesi OHAL gelebilir.
ABD:
Mayıstan beri bir gün içinde ölenlerin sayısı ilk kez iki bini geçti.
Almanya:
Kısıtlamalar 20 Aralık'a kadar uzatıldı.
Danimarka:
Virüs mutasyonu korkusuyla itlaf edilerek gömülen vizonların çürümeyle toprağın altından yüzeye yükselmesi salgının yeniden yükselmesi endişesi yarattı.
Fransa:
16 bin 282 vaka.
İspanya:
Noel kutlamaları 6 kişiyle sınırlandırılacak.
Rusya:
25 bin 487 yeni vaka ve 524 ölüm daha var.
Hindistan:
524 ölüm.
Çin:
21 yeni vaka.
Afrika:
Vaka sayısı 2 milyon 120 bini aştı.