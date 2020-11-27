İyileşenler 42 milyonu geçti

Kovid- 19'dan iyileşenlerin sayısı 42 milyonu geçti. Vaka sayısı 60 milyon 721 bini aştı.Artış durmazsa yeni yıl öncesi OHAL gelebilir.Mayıstan beri bir gün içinde ölenlerin sayısı ilk kez iki bini geçti.Kısıtlamalar 20 Aralık'a kadar uzatıldı.Virüs mutasyonu korkusuyla itlaf edilerek gömülen vizonların çürümeyle toprağın altından yüzeye yükselmesi salgının yeniden yükselmesi endişesi yarattı.16 bin 282 vaka.Noel kutlamaları 6 kişiyle sınırlandırılacak.25 bin 487 yeni vaka ve 524 ölüm daha var.524 ölüm.21 yeni vaka.Vaka sayısı 2 milyon 120 bini aştı.