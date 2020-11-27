Son dakika haberi | Corona virüs ile ilgili Çin'den şoke eden açıklama: Corona virüsün kaynağı ne?

VİRÜSÜN İLK ÇİN'DE TESPİT EDİLMESİNİN SEBEBİ...

Zeng Guang ayrıca virüsün ilk Çin'de tespit edilmesinin asıl sebebinin, ülkenin SARS ile mücadele için kurduğu "salgın önleyici sistemin" başarısı olarak değerlendirdi. Çinli eski devlet yetkilisinin açıklamalarında en dikkat çeken ayrıntılardan biri de İtalya ve İspanya örneği oldu.