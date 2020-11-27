Son dakika haberi | Corona virüs ile ilgili Çin'den şoke eden açıklama: Corona virüsün kaynağı ne?

Dünya genelinde 60 milyonun üzerinde kişinin enfekte olduğu bir buçuk milyonun üzerinde kişinin ise hayatını kaybettiği corona virüs salgınının Çin'in Vuhan kentinde bir hayvan pazarından dünyaya yayıldığı biliniyordu. Ancak Çin'den gelen açıklama erberleri bozdu. Corona virüs nerede ortaya çıktı? Covid-19 pandemisinin kaynağı nedir? İşte son dakika haberin detayları...
EZBER BOZAN AÇIKLAMA
Dünyayı adeta esir eden corona virüsle ilgili, ezber bozan açıklamalar geldi. Dünya medyasında yaygın kanı salgının ilk günlerinde corona virüsün Çin'in Vuhan kentinde bulunan vahşi hayvan pazarından çıkarak diğer dünya ülkelerine yayıldığı teorisiydi. ABD Başkanı Donald Trump dahil birçok ülke ve liderleri, Çin'deki hayvan pazarından virüsün başladığını söyleyerek Çin'i suçluyordu.
ÇİN PEŞ PEŞE AÇIKLADI
Çin de virüsün küresel salgın halini almasının ardından pazarın kapatıldığını duyurmuştu. Ancak bugün Çin'den gelen peş peşe açıklamalar, aylar sonra virüsün kaynağına ilişkin yeni teoriler olabileceğini ortaya koydu.
VUHAN'DAN BAŞLAMADI
Çin'de iktidarda bulunan Komunist Partisi'nin yayın organlarından People's Daily gazetesinde çıkan bir haberde, "Covid-19 salgını Çin'in merkezindeki Vuhan şehrinde başlamadı.
Ülkeye dondurulmuş ithal gıda ürünleri yoluyla gelmiş olabilir." ifadeleri yer aldı.
Haberde Çin Bulaşıcı Hastalık Kontrol Merkezi eski Başkanı Zeng Guang'ın görüşlerine yer verilerek, "Virüs nerede ve ne zaman yayılmaya başladı? Virüsün izini sürmek tüm cevapları vermez. Öyle görülüyor ki Vuhan'da tespit edilmeden önce virüs dünyanın farklı bölgelerinde mevcuttu." denildi.
VİRÜSÜN İLK ÇİN'DE TESPİT EDİLMESİNİN SEBEBİ...
Zeng Guang ayrıca virüsün ilk Çin'de tespit edilmesinin asıl sebebinin, ülkenin SARS ile mücadele için kurduğu "salgın önleyici sistemin" başarısı olarak değerlendirdi. Çinli eski devlet yetkilisinin açıklamalarında en dikkat çeken ayrıntılardan biri de İtalya ve İspanya örneği oldu.
KANSER HASTALARINDA CORONA VİRÜS ANTİKORLARI BULUNUYOR
Zeng, virüsün kaynağı olarak İtalya Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından yayınlanan ve geçen yıl ekim ayında ülkeye götürülen kanser hastalarının örneklerinde Covid-19 antikorlarının bulunduğunu söyleyen bir makaleye atıfta bulundu.
MART 2019'DA BARSELONA'DA...
Başka bir makaleden yapılan alıntıda ise Mart 2019'da alınan örneklerde Barselona'nın kanalizasyon sisteminde SARS-Cov-2'nin izlerinin bulunduğu iddia edildi.
Londra College Üniversitesi profesörlerinden genetik bilimci Francois Balloux, Çinli yetkililerin iddiasına sosyal medyadan cevap vererek, "Gerekli incelemeler yapılmadan ve mevcut kanıt grubu dikkate alınmadan çürük delillerle güçlü kanıtlar ortaya atılıyor." diye konuştu.Son dakika haberi: Pfizer ve BioNTech'in corona virüs aşısında yeni gelişme! O tarihte başlayacak... Son dakika haberi: Amerika için korkutan corona virüs raporu! O tarihe kadar 2 katına çıkacak