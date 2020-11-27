Son dakika haberi: Dünya bu aşılara umut bağlamıştı! Yan etkilerini tek tek açıkladılar...

SON DAKİKA HABERİ: 1 yılı aşkın süredir dünyayı kasıp kavuran koronavirüs etkisini her geçen gün daha da artırırken, dünya gelen aşı haberleri ile umutlanıyor. Özellikle Pfizer ve Moderna aşıları ile ilgili açıklamalar tüm dünyada 'Tünelin ucundaki ışık göründü' olarak yorumlandı. Aşıların ciddi bir yan etkisi olmadığı belirtilirken, Amerikan Tabipler Birliği araştırmaya koyuldu. İki aşı da incelendi, deneklerdeki şikayetler tespit edildi. İşte koronavirüs aşılarının yan etkileri...
Amerikan Tabipler Birliği'nden uzmanlar, Moderna ve Pfizer'ın geliştirdiği corona virüs aşılarının yan etkilerini açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, Moderna'nın testlerine katılan gönüllülerin yüzde 2.7'sinde ilk dozda aşı yapılan bölgede ağrı ve acı olduğu ifade edildi. İkinci dozda gönüllülerin yüzde 9.7'sinde yorgunluk, yüzde 8.9'unda kas ağrısı, yüzde 5.2'sinde eklem, yüzde 4.5'inde ise baş ağrısı görüldü.
Gönüllülerden 43 yaşındaki bir kişinin 12 saat süren 'şiddetli' ateş yaşadığı ifade edildi.
Pfizer'in testlerine katılan kişilerin yüzde 4'ünde ikinci dozdan sonra baş ağrısı hissettikleri saptandı. Söz konusu yan etkilerin zararsız olduğu belirtildi.