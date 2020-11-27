Son dakika haberi: Dünya bu aşılara umut bağlamıştı! Yan etkilerini tek tek açıkladılar...

SON DAKİKA HABERİ: 1 yılı aşkın süredir dünyayı kasıp kavuran koronavirüs etkisini her geçen gün daha da artırırken, dünya gelen aşı haberleri ile umutlanıyor. Özellikle Pfizer ve Moderna aşıları ile ilgili açıklamalar tüm dünyada 'Tünelin ucundaki ışık göründü' olarak yorumlandı. Aşıların ciddi bir yan etkisi olmadığı belirtilirken, Amerikan Tabipler Birliği araştırmaya koyuldu. İki aşı da incelendi, deneklerdeki şikayetler tespit edildi. İşte koronavirüs aşılarının yan etkileri...