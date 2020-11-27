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Son dakika: Interpol'ün Irak'ta yakaladığı 'lı 'ye getirildi

Son dakika: İnterpol tarafından aranan ’lı terörist, M.Ş., kuzey Irak’ta yakalanarak ’ye getirildi. Teröristin 24 ayrı suçtan araması bulunuyor.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Giriş Tarihi: 27.11.2020 17:06 Son Güncelleme: 27.11.2020 17:14 ABONE OL
Son dakika: Interpol'ün Irak'ta yakaladığı PKK'lı Türkiye'ye getirildi

Şırnak valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından terörle mücadele alanında yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan, İnterpol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından Irak'ta yakalanması sağlanarak ülkemize iadesi kabul edilen M.Ş., 26 Kasım tarihinde Irak'tan teslim alındı.

Terörist M.Ş., aynı gün İstanbul Havalimanı'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir. Adı geçen örgüt mensubu, Şırnak'taki faaliyetleri ve arama kayıtlarına istinaden alınan Savcılık talimatı doğrultusunda Emniyet görevlileri tarafından teslim alınarak 27 Kasım 2020 tarihinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmiş olup hakkında gerekli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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Son dakika: Interpol'ün Irak'ta yakaladığı PKK'lı Türkiye'ye getirildi
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