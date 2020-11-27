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Zarar 150 milyar doların üstünde

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Giriş Tarihi: 27.11.2020 ABONE OL
Zarar 150 milyar doların üstünde
Azerbaycan ordusunun tarihi zaferiyle sonuçlanan savaşın ardından Dağlık Karabağ'da hasar tespit çalışmalarına başlandı. Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından yağmalandığı ortaya çıktı. Kadim şehirler yerle bir edildi. Müzelerde bulunan onlarca tarihi eserin Ermenistan'a kaçırıldığı ortaya çıktı. Tarım alanları tahrip edildi. Sadece Fuzuli, Kubatlı, Cebrail ve Zengilan'da ilk incelemelerini tamamlayan ekipler Ermenistan'ın bölgeye zararının 50 milyar dolar değerinde olduğunu tespit etti. Henüz Ağdam, Kelbecer ve Laçin'de çalışmaya bile başlamayan uzmanlar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a verdiği zararın 150 milyar doların üstünde olduğunu söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uluslararası uzmanların katılımıyla maddi ve manevi zararın hesaplanacağını ve Ermenistan'ın uluslararası mahkemelere verilerek tazminat talep edileceğini kaydetmişti.
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Zarar 150 milyar doların üstünde
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