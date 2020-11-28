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Avrupa aşıya yıl sonu gelmeden onay verecek

Giriş Tarihi: 28.11.2020 ABONE OL
Avrupa aşıya yıl sonu gelmeden onay verecek
Dünya geneli: Vaka sayısı 61 milyon 309 bini aştı. 1 milyon 437 bin 845 kişi hayatını kaybetti. Virüs saptanan 42 milyon 396 bin 882 kişi sağlığına kavuştu.
Avrupa İlaç Kurumu: Aşı geliştiren şirketlerin henüz resmi onay başvurusu yapmadığını ancak başvuru halinde ilk onayın yıl sonundan önce verilebileceğini bildirdi.
Rusya: Toplu aşılama ülke genelinde yılbaşından önce başlıyor.
İtalya: Sicilya yönetimi Küba'dan doktor ve hemşire talep etti.
Ukrayna: Son 24 saatte 16 bin 218 kişide Kovid tespit edilmesiyle en yüksek artış kayıtlara geçti.
Hindistan: 524 kişi daha öldü. Son 24 saatte 43 bin 82 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Güney Kore: Günlük vaka sayısı ikinci kez 500'ün üzerine çıktı.
Çin: Son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Afrika: Vaka sayısı 2 milyon 134 bini aştı.
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Avrupa aşıya yıl sonu gelmeden onay verecek
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