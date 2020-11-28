Avrupa aşıya yıl sonu gelmeden onay verecek

Vaka sayısı 61 milyon 309 bini aştı. 1 milyon 437 bin 845 kişi hayatını kaybetti. Virüs saptanan 42 milyon 396 bin 882 kişi sağlığına kavuştu.Aşı geliştiren şirketlerin henüz resmi onay başvurusu yapmadığını ancak başvuru halinde ilk onayın yıl sonundan önce verilebileceğini bildirdi.Toplu aşılama ülke genelinde yılbaşından önce başlıyor.Sicilya yönetimi Küba'dan doktor ve hemşire talep etti.on 24 saatte 16 bin 218 kişide Kovid tespit edilmesiyle en yüksek artış kayıtlara geçti.524 kişi daha öldü. Son 24 saatte 43 bin 82 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.Günlük vaka sayısı ikinci kez 500'ün üzerine çıktı.Son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.Vaka sayısı 2 milyon 134 bini aştı.