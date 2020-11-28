Avrupa aşıya yıl sonu gelmeden onay verecek

Dünya geneli:
Vaka sayısı 61 milyon 309 bini aştı. 1 milyon 437 bin 845 kişi hayatını kaybetti. Virüs saptanan 42 milyon 396 bin 882 kişi sağlığına kavuştu.
Avrupa İlaç Kurumu:
Aşı geliştiren şirketlerin henüz resmi onay başvurusu yapmadığını ancak başvuru halinde ilk onayın yıl sonundan önce verilebileceğini bildirdi.
Rusya:
Toplu aşılama ülke genelinde yılbaşından önce başlıyor.
İtalya:
Sicilya yönetimi Küba'dan doktor ve hemşire talep etti.
Ukrayna: S
on 24 saatte 16 bin 218 kişide Kovid tespit edilmesiyle en yüksek artış kayıtlara geçti.
Hindistan:
524 kişi daha öldü. Son 24 saatte 43 bin 82 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Güney Kore:
Günlük vaka sayısı ikinci kez 500'ün üzerine çıktı.
Çin:
Son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Afrika:
Vaka sayısı 2 milyon 134 bini aştı.