Libya'ya silah sekiyatını, deniz, hava ve hatta uzaydan denetim yoluyla engellemeyi hedeflediği iddiasıyla martta başlatılan İrini Operasyonu kapsamında şimdiye kadar denetlenen 5 gemiden 3'ü Türkiye'den kalktı. Diğer iki gemi de Mısır'ın İskenderiye limanı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika limanından hareket etti.Operasyon kapsamında denetlenen toplam gemi sayısının 5 olması İrini'nin Türkiye'ye ve Libya'nın meşru hükümeti Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı ikircikli tutumunu gözler önüne seriyor. Türk bandıralı ticari geminin Libya açıklarında hukuksuzca aranması dünyanın gündemine otururken; Ankara, Akdeniz'deki bir NATO misyonu çerçevesinde Libya açıklarında görev yapan bir Fransız fırkateynine Türk savaş gemileri tarafından radar kilidi atıldığı iftirası nedeniyle, Fransa'dan özür bekliyor.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayraklı ROSELİNE-A isimli ticari geminin açık denizde uluslararası hukuka aykırı şekilde aranmasına ilişkin resen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ticari geminin açık denizde 22 Kasım'da Türkiye'nin arama izni olmamasına rağmen uluslararası mevzuata aykırı şekilde arandığı bildirildi.