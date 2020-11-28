Dünyaca ünlü dergide 'Çin değil Hindistan' dediler! Koronavirüs iddiaları şoke etti

BATILI BİLİMADAMLARINDAN ÇİNLİ AKADEMİSYENLERE TEPKİ

Çinli araştırmacıların bulguları, yaklaşımları 'doğası gereği önyargılı' olarak tanımlayan Glasgow Üniversitesi'nden Profesör David Robertson da dahil olmak üzere bazı batılı akademisyenler tarafından eleştirildi. İngiliz medyasına konuşan Robertson'ın "Yazarlar, Çin'de açıkça ortaya çıktığını ve virüsün orada yayıldığını gösteren kapsamlı epidemiyolojik verileri de görmezden geldi. Bu makale SARS-CoV-2 anlayışımıza hiçbir şey eklemiyor" dedi.

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