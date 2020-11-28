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İranlı bilimcinin öldürülmesi Tahran'da edildi

'ın önemli bilim adamlarından ve programının mimarlarından 'nin öldürülmesi başkent Tahran'da edildi. Protestocular daha sonra ve bayrağı yaktı.

AA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 16:24 ABONE OL
İranlı nükleer bilimcinin öldürülmesi Tahran'da protesto edildi

İran Dışişleri Bakanlığı önünde bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak Fahrizade'nin intikamının alınmasını istedi.

"Nükleer bilimci yolunu sürdüreceğiz", "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Denetçileri MOSSAD ajanlarıdır", "Müzakere söylemi seçkinlerin ölümüyle eşdeğerdedir" ve "UAEA'nın denetim ve kontrolü sona ermelidir" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) ek protokolünden çıkılmasını talep etti.

Protestocular daha sonra İsrail ve ABD bayrağı yaktı.

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İranlı nükleer bilimcinin öldürülmesi Tahran'da protesto edildi
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