Juno’ya uzman çavuş rütbesi

Kanada'nınToronto Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan ve 2015 Anma Günü'nde doğduktan kısa bir süre sonra ordunun himayesine alınan kutup ayısı Juno'nun artık yeni bir "rütbesi" var. Hayvanat bahçesi Facebook'tan yaptığı duyuruda, dişi kutup ayısı Juno'ya önce er rütbesi veren ordunun bu mertebeyi daha sonra çavuşluğa, şimdi de fahri uzman çavuşluğa kadar yükselttiğini belirtti. Toronto Hayvanat Bahçesi CEO'su Dolf DeJong "Kanada Ordusu'nun Juno'yu, vahşi doğadaki kutup ayıları için olağanüstü bir elçi olmaya devam ederken uzman çavuş olarak terfi ettirmesinden gerçekten onur duyuyoruz" dedi.