Karabağ kararı yok hükmünde

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin TBMM grupları, ortak bildiri yayımlayarak Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ'ın tanınmasına yönelik aldığı kararı kınadı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzası ile yayımlanan bildiride, "Fransa Senatosu görmezden gelse de BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğu ve Fransa Senatosu'nun kararının uluslararası hukuk açısından yok hükmünde olduğu" belirtildi. Bildiride, "Ülkemiz ve kardeş ülke Azerbaycan aleyhine böylesi hasmane adımları atanların Meclis'imiz ve aziz milletimiz tarafından not edildiğini ilan ediyoruz" denildi.