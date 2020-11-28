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‘Kedim ne diyor’u 500 bin kişi indirdi

Giriş Tarihi: 28.11.2020 ABONE OL
‘Kedim ne diyor’u 500 bin kişi indirdi
Kedilerin miyavladıklarında ne anlatmak istediklerini tercüme etmeyi vaat eden 'MeowTalk' isimli uygulama kısa sürede 500 bin kişi tarafından indirildi. Amazon'un sesli asistanı olan Alexa'nın eski mühendislerinden Javier Sanchez'in teknik program yöneticisi olduğu Akvelon tarafından geliştirilen "MeowTalk" yapay zeka destekli, bir veri tabanı oluşturmuş durumda. Uygulamanın veri tabanında şu an için "Besle beni!", "Kızdım!", "Beni yalnız bırak!" gibi 13 farklı kelime öbeği bulunuyor. Nihai amacı akıllı tasma geliştirmek olan MeowTalk kedinin 8 farklı şekildeki miyavlama sesini analiz ediyor. En önemli tespitlerden biri kedilerin çoğunlukla dışarıda değil evlerinde miyavladıkları.
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‘Kedim ne diyor’u 500 bin kişi indirdi
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