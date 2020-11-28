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Pistten çıkan kargo uçağı tanklarla çekildi

’nın Novosibirsk kentinden acil iniş sırasında pistten çıkarak toprak zemine saplanan Antonov 124 tipi kargo uçağı bulunduğu yerden tanklarla kurtarıldı

Giriş Tarihi: 28.11.2020 11:19 ABONE OL
Pistten çıkan kargo uçağı tanklarla çekildi

Rusya'nın Novosibirsk kentinden acil iniş sırasında pistten çıkarak toprak zemine saplanan Antonov 124 tipi kargo uçağı bulunduğu yerden tanklarla kurtarıldı

Rus havayolu Volga-Dnepr'in, 13 Kasım'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitmek için 14 mürettebatı ve 84 ton kargosu ile Novosibirsk' ten kalkış yapan Antonov 124 tipi kargo uçağı motor arızası nedeniyle geri dönüş yapmış ve acil iniş sırasında pistten çıkmıştı.



Kaza sonrası havayolu şirketi filosundaki bu tip uçakların operasyonunu askıya alırken zeminin buzlu olması nedeniyle pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları başlatılamadı.

Kazanın ardından yaklaşık iki hafta sonra başlatılabilen kurtarma çalışmalarında ise ilginç görüntüler oluştu. Novosibirsk Tolmachevo Havalimanı'ndaki toprak zemine saplanan kargo uçağı, BERM-1 isimli zırhlı kurtarma araçları ile hareket ettirilerek kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Kurtarma anına ilişkin görüntüler de sosyal medyadan paylaşıldı.

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Pistten çıkan kargo uçağı tanklarla çekildi
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