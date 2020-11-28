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: bu görüntüleri konuşuyor! Yeni '' vakası

haberi: Amerika Birleşik Devletleri polislerinin 18 yaşındaki 'a uyguladığı şiddet şoke etti. Kırmızı ışık ihlali sonrası sağ çekmek yerine polisten kaçtığı öne sürülen siyahi Zekee Rayford evinin kapısının önünde polisler tarafından şok tabancasıyla göz altına alındı. Rayford’un polisler tarafından tekmelendiği, üzerinde şok tabancası kullanıldığı ve kelepçelendiği anlar an be an evin güvenlik kamerasına yanısdı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 16:17 Son Güncelleme: 28.11.2020 16:38 ABONE OL
Son dakika: ABD bu görüntüleri konuşuyor! Yeni 'George Floyd' vakası

Son dakika haberi... Amerika'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. Ülkede Mayıs ayında polis tarafından gözaltı sırasında öldürülen George Floyd vakasına benzer olay Teksas eyaletinde yaşandı.Polis raporlarına göre,18 yaşındaki Zekee Rayford'un Texas eyaletinin Schertz şehrinde Kasım ayının başlarında,kırmızı ışık ihlali sonrası sağ çekmek yerine polisten kaçtığı öne sürüldü. Rayford'un polis memuru Frank Chavarria ve Meghan Fennesy'nin sinyal verdiği anda, sağ çekmeyi reddettiği belirtilen Rayford'un bunun yerine eve gittiği ve kapısının önünde gözaltına alındığı ifade edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA BÖYLE YANSIDI

Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Rayford'un babasına seslenerek kapıya doğru koştuğu görüldü. Daha sonra Rayford arkasından gelen polis memurları tarafından gözaltına alınmak üzere yere yatırıldığı görüldü. Rayford'un polisler tarafından tekmelendiği, üzerinde şok tabancası kullanıldığı ve kelepçelendiği anlar an be an evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Söz konusu videonun polisin eylemleriyle ilgili tepkiye neden olurken, Schertz Belediye Başkanı Ralph Gutierrez'in 'endişeleri tamamen anladığını' söylediği belirtildi. Soruşturma devam ederken olaya dahil olan 3 polis memurununun geçici olarak başka bölümde görevlendirildiği ifade edildi.

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Son dakika: ABD bu görüntüleri konuşuyor! Yeni 'George Floyd' vakası
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