Son dakika: ABD bu görüntüleri konuşuyor! Yeni 'George Floyd' vakası

Son dakika haberi... Amerika'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. Ülkede Mayıs ayında polis tarafından gözaltı sırasında öldürülen George Floyd vakasına benzer olay Teksas eyaletinde yaşandı.Polis raporlarına göre,18 yaşındaki Zekee Rayford'un Texas eyaletinin Schertz şehrinde Kasım ayının başlarında,kırmızı ışık ihlali sonrası sağ çekmek yerine polisten kaçtığı öne sürüldü. Rayford'un polis memuru Frank Chavarria ve Meghan Fennesy'nin sinyal verdiği anda, sağ çekmeyi reddettiği belirtilen Rayford'un bunun yerine eve gittiği ve kapısının önünde gözaltına alındığı ifade edildi.