Son dakika: ABD bu görüntüleri konuşuyor! Yeni 'George Floyd' vakası

Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Rayford'un babasına seslenerek kapıya doğru koştuğu görüldü. Daha sonra Rayford arkasından gelen polis memurları tarafından gözaltına alınmak üzere yere yatırıldığı görüldü. Rayford'un polisler tarafından tekmelendiği, üzerinde şok tabancası kullanıldığı ve kelepçelendiği anlar an be an evin güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'de skandal görüntüler! Polis şiddeti kamerada | Video