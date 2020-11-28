Son dakika: Dünya aşıyı beklerken flaş karar! İngilizler bir ilke imza attı! Resmen duyuruldu...

Son dakika haberi: Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı 1 yıldır esir alan koronavirüsü yok etmek için aşı çalışmaları sürüyor. Birçok aşıda mutlu sona ulaşılırken, dağıtım planlamaları ve tedarik çalışmaları başladı.
Liderlerin ve firma sahiplerinin öngörüleri Aralık ayının ortalarından itibaren dünyada ilk aşılamaların başlayacağı yönünde. DSÖ'nün, 'Tünelin ucundaki ışık' olarak tanımladığı aşıların ülkelere tedariği kadar, aşılamanın nasıl koordine edileceği de tartışılıyor.
Birçok kişi aşıya karşı tutum sergilerken, aşıların öncelikle kimlere yapılacağı, istemeyenlerin nasıl ikna edilebileceği merak ediliyor.
SON DAKİKA: KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN BAKAN ATANDI
İngiltere, aşı sürecinin sağlıklı yönetilebilmesi için ilk adımı attı. Hükümetin açıkladığı son dakika kararına göre; Aşıdan sorumlu bir Sağlık Bakanı olacak.
Bakanlık görevine ise, Nadhim Zahawi atandı.
NADHİM ZAHAWİ KİMDİR?
Zahawi, 2 Haziran 1967'de Bağdat'ta Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
Dokuz yaşında, o ve ailesi, Saddam Hüseyin'in iktidardaki ilk yıllarında 1976'da Irak'tan İngiltere'ye kaçtı.
Zahawi, Ibstock Place School'da ve ardından Londra, Wimbledon'da bağımsız bir okul olan King's College School'da özel eğitim gördü ve ardından University College London'da Kimya Mühendisliği okudu ve lisans derecesi aldı.
Smith & Brooks Ltd'de Avrupa Pazarlama Direktörü olarak bir kariyerin ardından Zahawi, Jeffrey Archer'ın eski sözcüsü Stephan Shakespeare ile YouGov'u kurdu. Zahawi, 2005'ten 2010'a kadar YouGov'un CEO'suydu.