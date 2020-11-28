Son dakika: Dünya aşıyı beklerken flaş karar! İngilizler bir ilke imza attı! Resmen duyuruldu...

Son dakika haberi: Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı 1 yıldır esir alan koronavirüsü yok etmek için aşı çalışmaları sürüyor. Birçok aşıda mutlu sona ulaşılırken, dağıtım planlamaları ve tedarik çalışmaları başladı.

Liderlerin ve firma sahiplerinin öngörüleri Aralık ayının ortalarından itibaren dünyada ilk aşılamaların başlayacağı yönünde. DSÖ'nün, 'Tünelin ucundaki ışık' olarak tanımladığı aşıların ülkelere tedariği kadar, aşılamanın nasıl koordine edileceği de tartışılıyor.

Birçok kişi aşıya karşı tutum sergilerken, aşıların öncelikle kimlere yapılacağı, istemeyenlerin nasıl ikna edilebileceği merak ediliyor.