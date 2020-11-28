SON DAKİKA | İran'ı sarsan Muhsin Fahrizade suikastini böyle duyurdular: "Halk intikam bekliyor..."

HÜKÜMETE YAKIN GAZETELER İTİDALLİ

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetine yakınlığıyla bilinen reformist Arman-ı Milli gazetesi ise "Gerginlik tuzağı" manşetini tercih ederek, "Stratejik sabır ve bölge şartlarının tahlili, kalan son 2 ayda İran'ın Binyamin Netanyahu ve Donald Trump'ın ateşi körüklemesine karşılık en önemli siyasi ekseni olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümete bağlı olarak çıkan resmi İran gazetesi de "İranlı bilim adamına terör saldırısı" manşeti attı. Reformist İtimad gazetesi ise "Bir terör saldırısının tahlili" başlığını kullanarak, yazarlarına konuyu analiz ettirdi.