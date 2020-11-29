En büyük lego 9 bin 36 parçayla Kolezyum

Lego'nun 9 bin 36 parçayla bugüne kadar ürettiği en büyük seti, geçtiğimiz cuma satışa çıktı. İtalya'nın başkenti Roma'daki 2 bin yıllık antik arena ve amfi-tiyatro Kolezyum seti 550 dolar (4300 TL) fiyatla piyasaya sürüldü. Set, 2017'de üretilen Millennium Falcon Star Wars setinin 7 bin 541 parçayla 'en büyük' unvanını da elinden almış oldu. 27 cm yüksekliğe ve 52 cm genişliğe sahip set olağanüstü mimarideki yapının tüm detaylarını günümüze taşıyor. Tasarımcı Rok Zgalin Kobe, "En zorlandığımız ve en önemli ayrıntılardan biri, Kolezyum'un anıtsallığını Lego yapısıyla yansıtabilmekti. Kesit orijinal yapıdan çok daha dik ancak model insanlara orijinal anıt hakkında daha fazla şey öğrenmek için ilham veriyor" dedi.Lego, anıtsal yapının detaylarına sadık kalmak için farklı tarzlardaki sütunları oluştururken üç farklı tonda tuğla kullandığını da ifade etti. Roma mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Kolezyum'un inşası İmparator Vespasianus tarafından M.S. 70'li yıllarda başlatılmış, M.S. 80'de Titus döneminde tamamlanmıştı.