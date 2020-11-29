İran2ın kritik ismi Muhsin Fahrizade suikastinde son dakika gelişme! New York Times duyurdu: ABD teyit etti...

KİLİT İSİMLERDEN BİRİ

İddialara göre Fahrizade İran'ın nükleer bomba geliştirmek için 1989 yılında kurduğu iddia edilen gizli program 'Amad' (Ümit) projesinin başındaydı. Bu program resmen 2003 yılında sonlandırılsa da Fahrizade, milli nükleer programın sürdürülmesindeki kilit isimlerden biriydi.

Nitekim 2015 yılında İran'ın Batı ve Rusya ile imzaladığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sonra geri çekildiği nükleer anlaşmanın imzalanmasında da etkin olmuştu. Bu nedenle İran'ın nükleer programına şüpheyle yaklaşanların kara listesinin ilk sırasında yer alıyordu. ABD ve BM'nin de yaptırım listesindeydi.