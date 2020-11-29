Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Karadağ ve Sırbistan karşılıklı olarak büyükelçilerini sınır dışı etti

Karadağ ve karşılıklı olarak büyükelçilerini sınır dışı etti

Karadağ , 'ın ’i ülkenin içişlerine karışmakla suçlayarak sınır dışı etme kararı aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, daha önce sözlü ve yazılı olarak da uyarılan Bozovic’in ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındığı belirtildi. Sırbistan Dışişleri Bakanlığı da karara misilleme olarak Karadağ’ın Sırbistan Büyükelçisi Tarzan Milosevic’in sınır dışı edildiğini duyurdu.

İHA
Giriş Tarihi: 29.11.2020 12:07 ABONE OL
Karadağ ve Sırbistan karşılıklı olarak büyükelçilerini sınır dışı etti

Karadağ ve Sırbistan karşılıklı olarak büyükelçilerini sınır dışı etme kararı aldı.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'ın Karadağ Büyükelçisi Vladimir Bozovic'i ülkenin içişlerine karışmakla suçlayarak sınır dışı etme kararı aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, daha önce sözlü ve yazılı olarak da uyarılan Bozovic'in ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındığı belirtildi. Sırbistan Dışişleri Bakanlığı da karara misilleme olarak Karadağ'ın Sırbistan Büyükelçisi Tarzan Milosevic'in sınır dışı edildiğini duyurdu.

Vladimir Bozovic yaptığı bir açıklamada, Karadağ'ın 1918'de Sırp, Hırvat, Sloven Krallığı'na dahil olma kararını "kurtuluş" olarak nitelendirmişti. Karadağ 2006 yılında bağımsızlığını ilan etmişti.

Fransız medyasını çıldırtan yasa

ARKADAŞINA GÖNDER
Karadağ ve Sırbistan karşılıklı olarak büyükelçilerini sınır dışı etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA