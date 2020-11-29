Macron’dan geri adım: Dayak şoke edici

Fransa'da hayatın her alanında artan polis şiddeti sonrasında tepkilerin artması üzerine şimdiye kadar güvenlik güçlerini koruyan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da geri adım attı. Macron, önceki gün ortaya çıkan polislerin siyahi müzik yapımcısı Michel Zecler'ı darp ettiği görüntüleri "şoke edici" olarak nitelendirdi. Macron Twitter'dan saldırının kabul edilemez olduğunu ve kendilerini utandırdığını açıkladı. Çok sayıda gazeteci ve akademisyen ise, polis şiddetine göz yumduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'i bir kez daha istifaya çağırdı.