Ortadoğu’yu sarsan suikast ‘Sorumlu İsrail, intikam alacağız’

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden ve aynı zamanda Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı olan Muhsin Fahrizade'nin, önceki gün Tahran'ın Abserd ilçesinde bir grup silahlı saldırgan tarafından aracına düzenlenen saldırı neticesinde hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. İran lideri Ali Hamaney, Fahrizade'nin öldürülmesiyle ilgili, "Failler ve azmettiriciler kesin olarak cezalandırılmalıdır" dedi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söyledi. Suikastın ardında İsrail'in olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden ayrılmadan "kaos" hedeflediğini ifade eden Ruhani, "Birkaç hafta sonra baskı dönemlerinin sona ereceğini hissediyorlar ve dünyadaki şartları değiştirmeye çalışıyorlar" dedi. İsrail, suikastın arkasında olduğu iddialarını ne yalanladı ne de kabul etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Size Ortadoğu'da hareketlenme olduğunu söylemek istiyorum. Gergin günler bizi bekliyor" demekle yetindi. New York Times'ta ABD'li yetkililere dayandırılan haberde suikastın ardında İsrail'in olduğu kaydedildi.Trump ise "İranlı nükleer fizikçinin İsrail'in istihbarat örgütü Mossad tarafından yıllardır ele geçirilmek istendiğini" yazan İsrailli gazeteci Yossi Melman'ın Twitter mesajlarını paylaştı. Öte yandan ABD'nin USS Nimitz uçak gemisine Körfez'e dönme emri verildi.Avrupa Birliği'nden tüm taraflara 'sükunet' çağrısı yapıldı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de suikast sonrası itidal çağrısında bulundu.