SON DAKİKA! Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan 'Büyük trajedi' diyerek istifa istedi

Sarkisyan, Rusya'da bulunan Ermeni toplumu temsilcileri ile yaptığı toplantıda, Ermenistan hükümetine yönelik eleştirilerde bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ meselesi ile ilgili Azerbaycan ile anlaşma imzalamak zorunda kalması ve Ermenilerin Karabağ'dan çekilmesini "büyük trajedi" olarak nitelendiren Sarkisyan, "Böylesine büyük bir trajedinin meydana geldiği herhangi bir ülkede çözüm vardır. Buna yol açan hükümet gitmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

Sarkisyan, ülkedeki durumun seçimlerin yapıldığı iki yıl önceki durumdan çok daha farklı olduğuna dikkat çekerek, geçici ulusal birlik hükümeti kurulması ve erken seçim önerisinde bulundu.