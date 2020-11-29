Son dakika haberi: Dünya bu haberle çalkalanıyor! Mutasyonlu virüs kabusu: Zombi vizonlardan sonra kediler de...

Son dakika haberi: Tüm dünyaya adeta diz çöktüren corona virüs salgını ile mücadele sürerken Danimarka'dan gelen haberler şoke etti. Danimarka'da bir vizon çiftliğinde ortaya çıkan mutasyonlu virüs nedeniyle 15 milyon vizon itlaf edilmiş ve gömülmüştü. Geçtiğimiz günlerde gömülen vizonların zombi gibi toprağın üstüne çıktığı görüntüleri dehşete düşürmüştü. Danimarka'da vizon kabusu atlatılamamışken bu kez de kediller corona virüs nedeniyle itlaf ediliyor. İşte son dakika haberin detayları...
KEDİLER İTLAF EDİLDİ
Dagbladet Holstebro-Struer gazetesinin haberine göre, Devlet Serum Enstitüsü (SSI), geçtiğimiz günlerde itlafına başlanan vizonların bulunduğu 7 vizon çiftliğindeki 33 kediye Kovid-19 testi yaptı. İki çiftlikteki kedilerin 12'sinde virüse rastladı ve bazı kediler itlaf edildi.Kedi hakları derneği Kattens Vaern Direktörü Lone Nielsen, kedilerin itlaf edilmesinde Enstitüye yardım ettiklerini doğruladı. Nielsen, kaç kedinin itlaf edildiği konusunda bilgi vermedi.
MUTASYONLU VİRÜS
Danimarka'dan yayılan mutasyona uğramış virüs şok etkisi yaratırken, uzmanlar uyarı üzerine uyarı yaparak dünyanın ikinci bir kaosla daha mücadele etmesinin çok zor olacağının altını çiziyor. AB'ye bağlı bir sağlık ajansı, vizon popülasyonları arasında koronavirüs bulaşmasının, virüsün insanlara geçmeden önce hızla mutasyona uğramasına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.Bu tür mutasyonlar, virüsün daha bulaşıcı ve daha ölümcül hale gelmesi, üstelik de yeniden enfeksiyon riskini artırması veya ileriye dönük aşıları etkisiz hale getirme riskini de beraberinde getiriyor.
ÜRKÜTÜCÜ HABERLERİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR
Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka'daki çiftliklerde ortaya çıkan vakaların ardından vizon çiftliklerinde bulunan yaklaşık 17 milyon hayvanın öldürülmesine karar verilmişti. Ancak dehşet bununla sınırlı kalmadı.Ülkeden gelen ürkütücü haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Danimarka'da koronavirüs itlafının bir parçası olarak öldürülüp gömülen ölü vizonlar mezarlarından çıkmaya başladı.Vizonların cansız ve çürümekte olan cansız bedenleri, gazla dolduğu için gömüldükleri sığ çukurlardan toprağın üzerine çıkmaya başladı.
ZOMBİ GİBİ TOPRAĞIN ÜSTÜNE ÇIKTILAR
Milyonlarca vizonun itlaf edildiği bölge olan batı Jutland'da polis, yetkililerin enfeksiyon riski olmadığı konusunda ısrar etmeleri üzerine hayvanları yeniden gömmek için alelacele olay yerine gitti. Ulusal polis sözcüsü Thomas Kristensen devlet televizyonunua yaptığı açıklamada, "Vücutlar çürürken gazlar oluşabilir" dedi ve bunun cesetlerin genişlemesine sebep olabildiğini söyledi. 15-17 milyon vizonun bulunduğu tahmin edilen ülkede şu ana kadar 10 milyon vizonun itlaf edildi. Çürüme aşamasındaki cesetlerin toprak üstüne çıkması, çevredeki toprağa yüksek seviyelerde fosfor ve nitrojen salınabileceği konusunda endişelere yol açtı.
BU KEZ DE YAKILMASI GÜNDEMDE...
Bu nedenle, ülkede şimdi de milyonlarca vizonun gömüldükleri toplu mezarlardan çıkarılıp yakılması gündeme geldi. Bu nedenle, ülkede şimdi de milyonlarca vizonun gömüldükleri toplu mezarlardan çıkarılıp yakılması gündeme geldi. Bu nedenle, ülkede şimdi de milyonlarca vizonun gömüldükleri toplu mezarlardan çıkarılıp yakılması gündeme geldi. Bu nedenle, ülkede şimdi de milyonlarca vizonun gömüldükleri toplu mezarlardan çıkarılıp yakılması gündeme geldi.
SU REZERVLERİNE ÇOK YAKIN...
Yerel medya, hayvanların göllere ve yer altı su rezervlerine çok yakın gömüldüğünü ve bu da içme suyu kaynaklarının kirlenmesi korkusuna yol açtığını bildirdi.Danimarka Su Kurulu'ndan Susan Münster, Danimarka gazetesi Jyllands Posten'e yaptığı açıklamada, "Bunun sonuçlarını kimse tam olarak bilmiyor gibi görünüyor" dedi ve ekledi: "Endişe verici bulduğumu itiraf etmeliyim." Politikacı Leif Brogger de aynı gazeteye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yetkililer çevremizle oynuyor ve onu çöplük olarak kullanıyor."Danimarka Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu alışılmadık olayın "çürüme sürecine bağlı geçici bir sorun" olduğunu belirtilerek, bölgenin "hayvanlar ve insanlar için olası sorunlardan kaçınmak için" bir çit kurulana kadar günde 24 saat izleneceğini aktardı.Son dakika haberi: Corona virüsü belirtileri ile ilgili flaş gelişme! Koronavirüs mutasyona uğradı! İşte yeni koronavirüs belirtileri açıklaması! Son dakika haberleri: Corona virüs ölüm riski en yüksek kan grubu açıklandı! Mutasyona uğrayan corona virüs...