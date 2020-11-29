Son dakika haberi: Dünya bu haberle çalkalanıyor! Mutasyonlu virüs kabusu: Zombi vizonlardan sonra kediler de...

SU REZERVLERİNE ÇOK YAKIN...

Yerel medya, hayvanların göllere ve yer altı su rezervlerine çok yakın gömüldüğünü ve bu da içme suyu kaynaklarının kirlenmesi korkusuna yol açtığını bildirdi.Danimarka Su Kurulu'ndan Susan Münster, Danimarka gazetesi Jyllands Posten'e yaptığı açıklamada, "Bunun sonuçlarını kimse tam olarak bilmiyor gibi görünüyor" dedi ve ekledi: "Endişe verici bulduğumu itiraf etmeliyim." Politikacı Leif Brogger de aynı gazeteye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yetkililer çevremizle oynuyor ve onu çöplük olarak kullanıyor."Danimarka Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu alışılmadık olayın "çürüme sürecine bağlı geçici bir sorun" olduğunu belirtilerek, bölgenin "hayvanlar ve insanlar için olası sorunlardan kaçınmak için" bir çit kurulana kadar günde 24 saat izleneceğini aktardı.

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