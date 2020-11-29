Son dakika haberleri: Amerika'daki gizem sürüyor! Çölde tespit edilmişti, geldiği gibi kayboldu

Açıklamada, metal bloğun BLM tarafından kaldırılmadığı da belirtilirken, "Yapı uluslararası ve ulusal düzeyde ilgi gördü ve bir kişinin veya bir grubun 27 Kasım akşamı metal bloğu kaldırdığına dair raporlar aldık" ifadelerine yer verildi. Boyu 3,6 metre olan bloğun helikopter tarafından fark edilmişti.