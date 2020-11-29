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Vakalar 62 milyonu aştı

Giriş Tarihi: 29.11.2020 ABONE OL
Vakalar 62 milyonu aştı
Dünya geneli: Toplam vaka sayısı 62 milyonu aştı. 1 milyon 449 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.
ABD: Üç hafta içinde 60 bin kişi daha ölebilir.
Kanada: Eylül 2021'e kadar nüfusun yarısı aşılanacak.
Rusya: Moskova'da ölümler eylülden ekime yüzde 300 arttı.
Kuzey Kore: Güney Kore istihbaratına göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, koronavirüs önlemleri kapsamında en az iki kişi için idam emri verdi.
Hindistan: 485 kişi daha öldü.
Güney Kore: Son 3 gündür 500'ün üzerinde yeni vaka var.
Çin: Son 24 saatte hepsi yurt dışı kaynaklı 6 yeni vaka tespit edildi.
Afrika: Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 150 bini aştı.
Ukrayna: 16 bin 294 ile en yüksek günlük vaka kaydedildi.
İran: Hayatını kaybedenlerin sayısı 391 artarak 47 bin 486 oldu.
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Vakalar 62 milyonu aştı
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