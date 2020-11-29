Vakalar 62 milyonu aştı

Toplam vaka sayısı 62 milyonu aştı. 1 milyon 449 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.Üç hafta içinde 60 bin kişi daha ölebilir.Eylül 2021'e kadar nüfusun yarısı aşılanacak.Moskova'da ölümler eylülden ekime yüzde 300 arttı.Güney Kore istihbaratına göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, koronavirüs önlemleri kapsamında en az iki kişi için idam emri verdi.485 kişi daha öldü.Son 3 gündür 500'ün üzerinde yeni vaka var.Son 24 saatte hepsi yurt dışı kaynaklı 6 yeni vaka tespit edildi.Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 150 bini aştı.16 bin 294 ile en yüksek günlük vaka kaydedildi.Hayatını kaybedenlerin sayısı 391 artarak 47 bin 486 oldu.