Vakalar 62 milyonu aştı

Dünya geneli:
Toplam vaka sayısı 62 milyonu aştı. 1 milyon 449 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.
ABD:
Üç hafta içinde 60 bin kişi daha ölebilir.
Kanada:
Eylül 2021'e kadar nüfusun yarısı aşılanacak.
Rusya:
Moskova'da ölümler eylülden ekime yüzde 300 arttı.
Kuzey Kore:
Güney Kore istihbaratına göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, koronavirüs önlemleri kapsamında en az iki kişi için idam emri verdi.
Hindistan:
485 kişi daha öldü.
Güney Kore:
Son 3 gündür 500'ün üzerinde yeni vaka var.
Çin:
Son 24 saatte hepsi yurt dışı kaynaklı 6 yeni vaka tespit edildi.
Afrika:
Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 150 bini aştı.
Ukrayna:
16 bin 294 ile en yüksek günlük vaka kaydedildi.
İran:
Hayatını kaybedenlerin sayısı 391 artarak 47 bin 486 oldu.