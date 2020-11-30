Azerbaycan işgalden kurtarılan köylerin görüntüsünü paylaştı

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan Dağlık Karabağ anlaşmanın ardından Ermenistan işgal ettiği bölgelerden çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaklaşık 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer bölgesine bağlı köylerin görüntülerini yayınladı. Ayrıca, Ağdam bölgesine bağlı Şahbulag köyünün görüntülerine de yer verdi. Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı Operasyon Karargahı Müdürü İdris İsmayılov, Terter ile Sukovuşan kentleri arasındaki yolda mayın temizleme ve imha işlemlerinin sürdüğünü kaydetti. Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülke içinde karışıklıklar olmazsa savaş esirleri ile ilgili sorunun çözümünün daha da hızlanacağını ifade etti. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise, Ermenilerin Karabağ'dan çekilmesini "büyük trajedi" olarak tanımlayarak buna sebep olan hükümetin istifa etmesi ve geçici teknokrat bir hükümet ile en geç bir yıl içinde ülkede yeni seçimlere gidilmesi gerektiğini söyledi.