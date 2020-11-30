Ermenistan’ın saldırılarında 98 sivil hayatını kaybetti, 414 kişi yaralandı

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alan saldırılarında toplam 98 sivilin hayatını kaybettiğini, 414 kişinin yaralandığını açıkladı.

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alması sonucunda 27 Eylül'den bu yana 98 kişinin yaşamını yitirdiğini, 414 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Açıklamada, yaşamını yitiren sivillerden 5'inin, yararlılardan ise 4'ünün mayına bastığı kaydedildi.

Başsavcılık, güvenliği nedeniyle vatandaşlara mayın ve diğer patlayıcılardan arındırma işlemi tamamlanıncaya kadar Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeleri ziyaret etmemeleri çağrısında bulundu.

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