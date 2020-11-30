Fransa’da sokaklar savaş alanına döndü: Macron’a isyan

Fransa'da "Küresel Güvenlik" yasa tasarısı ve polis şiddetine karşı başlayan protestolar devam ediyor. Önceki gece başta başkent Paris olmak üzere Rennes, Lille, Marseille ve Lyon dahil birçok kentte düzenlenen gösterilerde sokaklar savaş alanına döndü. Paris'teki Republique Meydanı'nda bir araya gelen on binlerce kişi, Bastille Meydanı'na yürüdü. Geniş güvenlik önlemlerine rağmen birçok noktada polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. Protestocular, polise havai fişek ve taşlarla saldırdı. Polis ise göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.Tasarı ve polis şiddeti karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, "(Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istifa" sloganları attı. Bir grup gösterici Bastille Meydanı'nda ki Merkez Bankası'nı, ateşe verdi. Alevler binanın içine ulaşmazken, çevrede bulunan bar, kafe ve bir gazete büfesi alevler içerisinde kaldı. Tansiyonun yükselmesiyle protestocular çok sayıda aracı yaktı. İçişleri Bakanlığı, yüz kentte 130 binden fazla kişinin gösterilere katıldığını açıklarken, gösterileri organize edenler Paris'te 200 bin olmak üzere protestolara toplam 500 bin kişinin katıldığını öne sürdü. Gösterilerde 37 güvenlik görevlisinin yaralandığını duyuran İçişleri Bakanı Gerald Darmanin "kolluk kuvvetlerine karşı şiddet kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Paris ve çevresinde 46 kişi gözaltına alındı. Protestolara yol açan 'Güvenlik Yasa Tasarısı', polisin görüntü, fotoğraf ve bilgilerini yayınlayanlara bir yıla kadar hapis ve 45 bin Euro'ya kadar para cezası verilmesini öngörüyor. Göstericiler geçen hafta bir siyahi müzik yapımcısının üç polis tarafından darp edilmesini de protesto ediyor.