Irak ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 258'e, Filistin'de 822'ye yükselirken, son 24 saatte Irak'ta 34, Filistin'de 15 kişi hayatını kaybetti.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 34 kişinin daha hayatını kaybettiği, 2 bin 114 yeni vaka tespit edildiği, 1771 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Can kayıplarının 12 bin 258'e, vaka sayısının da 552 bin 549'a yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 482 bin 674'e ulaştığı kaydedildi.

FİLİSTİN

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'dan son 24 saatte 15 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 62 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Can kayıplarının 5'inin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 10'unun işgal altındaki Batı Şeria'da kaydedildiğini aktaran Keyle, son verilerle Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'deki toplam can kaybının 822'ye, vaka sayısının da 98 bin 850'ye çıktığını, iyileşenlerin sayısının ise 77 bin 301 olduğunu ifade etti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de bakanlar kurulundaki konuşmasında, hükümetin aşı almak için çalışmalar yaptığını ifade etti.

Iştiyye, ilk aşamada yaklaşık 2 milyon doz aşı alımı için üretici firmalar ile Dünya Sağlık Örgütü'nü takip ettiklerini kaydetti.