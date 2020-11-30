Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Somali ordusu, 17 Eş-Şebab militanını etkisiz hale getirdi

ordusu, 17 Eş-Şebab militanını etkisiz hale getirdi

ordusu, terör örgütü Eş-Şebab’a karşı Aşağı Şabel bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda 17 militanı öldürdüğünü açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 11:56 ABONE OL
Somali ordusu, 17 Eş-Şebab militanını etkisiz hale getirdi

Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı Aşağı Şabel bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda 17 militanı öldürdüğünü açıkladı.

Somali Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, özel eğitimli komandolar, dün akşam El-Macaada'da Eş-Şebab militanlarının mahkeme ve vergi toplama yeri olarak kullandığı bir merkeze operasyon düzenledi.

SÖZ KONUSU MERKEZ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Operasyonda 17 militan öldürülürken, söz konusu merkez kullanılamaz hale getirdi.

Son aylarda Somali ordusu, terör örgütüne karşı Aşağı Şabel, Bay, Bakool ve Hiiran vilayetlerindeki operasyonlarını yoğunlaştırdı.

Somali'de intihar saldırısı: 7 ölü, 10 yaralı CIA görevlisi Somali’deki operasyonda öldürüldü

ARKADAŞINA GÖNDER
Somali ordusu, 17 Eş-Şebab militanını etkisiz hale getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA