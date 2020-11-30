Son dakika: Dünya bu olayı konuşuyor... Aman dikkat! Sürdüğü krem kabusu oldu

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMIYORDUM"



Saunders, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Ne olduğunu anlamadığım için kendi araştırmamı yapmaya başladım. İnternette aynı semptomları bildiren insanları gördüm ve işte o zaman vücudumun topikal steroid yoksunluğundan geçtiğini anladım" dedi. Daha sonra, Japonya'da Dr. Kenji Sato tarafından keşfedilen ve TSW'yi tedavi etmek için cildin kurutulmasını öngören ve böylece cildin kendi kendini nasıl nemlendireceğini yeniden öğrenmesini öneren nemsiz tedavi yöntemini izledi. Bunu yapmak için iki haftada bir duş almaya başladığını belirten Saunders, su alımını günde bir litre ile sınırlaması ve nemlendirici kullanmaması gerektiğini ifade etti.