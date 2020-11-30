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Son dakika haberi: Bilim dünyasını şaşırtan keşif: Bin 900 yıllık mumyanın içinden çıktı! Gizemli nesne...

Son dakika haberi: mumyaları ile ilgili yapılan arştırmada çarpıcı bir sonuç ortaya çıktı. 'li bilim insaları bin 900 yıllık 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait antik Mısır mumyasını inceledi. X ışını ve yüksek teknoloji bilgisayar tomografisiyle taranan mumyanın karnında gizemli bir nesne bulundu. İşte son dakika haberin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020 15:21 Son Güncelleme: 30.11.2020 15:25 ABONE OL
Son dakika haberi: Bilim dünyasını şaşırtan keşif: Bin 900 yıllık mumyanın içinden çıktı! Gizemli nesne...

Son dakika haberi: ABD'li bilimadamları, bin 900 yıllık 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait antik Mısır mumyasını X ışınıyla tarayarak, mumyanın içindeki nesneleri tespit etti.

ABD'li bilimadamları, bin 900 yıllık 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ait antik Mısır mumyasını X ışını ve yüksek teknoloji bilgisayar tomografisiyle (CT) taradı. İlk kez denen yöntem ile bilim insanları 1,900 yıllık mumyanın içini açmadan inceledi. Taramalarda çocuğun kalıcı dişlerinden hiçbirinin çıkmadığı, boyunun 93,7 santimetre, sargılarının da 50 milimetre olduğu tespit edildi.

KARNINDA GİZEMLİ NESNE BULUNDU

Yeni çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, yüksek yoğunluklu X ışınları sayesinde çocuğun karnına yerleştirilen gizemli bir nesne gördüklerini de açıkladı.Yaklaşık 7 milimetrelik eliptik nesne, mumyanın karnı üzerindeki sargılarda bulundu ve "İlave F" diye adlandırdı. Ayrıca X ışını kırınımı nesnenin kalsitten yapıldığını ortaya koydu.Çalışmanın başyazarı, Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nde hücre ve gelişim biyolojisi araştırma profesörü Stuart Stock, çocuğun vücudunun mumyalama sırasında hasar görmüş, nesnenin de bu nedenle mumyaya yerleştirilmiş bir tılsım olabileceğini ifade etti.

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