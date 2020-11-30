Son dakika haber: Koronavirüs ile beraber belirtileri de mutasyona uğradı! İşte yeni koronavirüs belirtileri açıklaması!

Son dakika haberi... Çin'de ortaya çıkan koronavirüs vaka sayısında 62 milyona ulaşıldı. Tüm dünya aşı çalışmalarına fokuslanmışken bilim insanlarından yeni bir corona belirtisi açıklaması geldi. Buna göre diş kaybının da corona virüs belirtileri arasında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. ABD'de bazı kişilerin dişini kaybettiği ortaya kondu, ABD'li uzmanlar diş kaybının da uzun süreli Covid-19 belirtisi olduğunu ifade ettiler. Son dakika haberine göre 12 yaşındaki bir çocuğun Covid olduktan sonra dişini kaybettiği anlatıldı.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ortaya çıkan semptomların sekiz hafta ya da daha uzun sürmesiyle, "uzun süreli Covid" ortaya çıkıyor. Uzun süreli Covid-19'un etkileri kişiler arasında farklılık gösteriyor. Ancak, en yaygın görülen semptomlar arasında yorgun, "saç kaybı", "kalp ritmi bozukluğu", "bilişsel problemler", "baş ağrısı" ," kas ağrısı", "nefes almada güçlük", "odaklanma problemi", "üşüme ve titreme", "uykusuzluk", "halüsinasyon görme", "ishal" ve "yüksek ateş" gibi semptomlar yer alıyor.