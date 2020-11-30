Son dakika haberi | Moderna corona virüs aşısıyla ilgili sonuçlarını açıkladı: Yüzde 100 koruma sağladı...

Son dakika haberi: Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı derinden etkileyen corona virüs ile ilgili müjdeli aşı haberi geldi. ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın ürettiği Covid-19 aşısına ilişkin yeni açıklama geldi. Aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz"dedi. Dr. Tal Zaks koronavirüs salgınına meydan okuyan açıklamasında "Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz" şeklinde konuştu.
CİDDİ VAKALARIN TAMAMINDA ETKİLİ OLDU
30 binden fazla kişiyle yapılan aşı çalışmalarında Moderna, 196 corona virüs hastasının 185'inin aşıyı aldığını, 11'inin ise plasebo aldığını söyledi. Bu hastalar arasındaki otuz kişinin ciddi vaka olduğu bildirildi. Moderna bu otuz kişinin tamamında aşının etkili olduğunu açıkladı.
YÜZDE 95 ETKİLİ DENİLMİŞTİ
BioNTech'in ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'dan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıyla ilgili ilk verinin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıklamıştı.
AB 160 MİLYON DOZLUK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI
Avrupa Birliği (AB), Moderna firmasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 160 milyon doz alım sağlayacak sözleşmeye onay verdiğini açıklamıştı.
Aşının güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından AB üyesi ülkelerin Moderna'nın geliştirmekte olduğu aşıdan 80 milyon doz alacaklarına dikkati çekilen açıklamada, talep edilmesi durumunda 80 milyon doz ilave aşı alım seçeneğinin de sözleşmede yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, AB'nin benzer aşı alım sözleşmelerini Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and Johnson ve CureVac ile de yaptığı anımsatılmıştı.
AB, daha önce AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon ve Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, Pfizer ve BioNTech ile 300 milyon, CureVac ile 405 milyon doz aşı almak için anlaşmıştı.
Öte yandan, AB, aşıların fiyatlarına ilişkin bilgileri ticari gerekçelerle paylaşmıyor.
ABD İLE AVRUPA İLAÇ AJANSI'NA ONAY BAŞVURUSU YAPILACAK
Biyoteknoloji firması Moderna, bugün ABD ile birlikte Avrupa İlaç Ajansı'na da (Covid-19) aşısına ilişkin koşullu onay başvurusu yapacacağını açıkladı.